WWE: sono stati costretti a licenziare Bryan Danielson nel 2010 dopo le pressioni degli sponsor

Non c'è dubbio che Bryan Danielson sia uno dei nomi più affermati nel mondo del wrestling professionale in questo momento. Ha trascorso diversi anni in federazioni in tutto il mondo, tra cui NOAH, ROH e numerose società indipendenti. Era una grande star della WWE, ma non senza la sua giusta dose di difficoltà. In effetti, Danielson è stato licenziato una volta nel 2010 dopo che la WWE è stata messa sotto pressione dagli sponsor. Durante l'episodio del 7 giugno 2010 di Monday Night RAW, il Nexus ha fatto il suo debutto e ha distrutto tutto sul loro cammino. Ciò includeva John Cena, che era sul ring in quel momento. Anche Justin Roberts non è stato risparmiato, poiché è stato attaccato e soffocato con la sua stessa cravatta da Bryan Danielson.

