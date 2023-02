(Di mercoledì 22 febbraio 2023)è tornato a lottare sul ring nel 2020, a distanza di nove anni dal primo ritiro causato da un grave infortunio al collo. Dal suo rientro alla Royal Rumble di quell’anno a oggi, la Rated R Superstar ha avuto più di qualche opportunità titolata, compresa quella di lunedì scorso contro Austin Theory per lo United States Championship, ma il canadese non è riuscito a portarsi a casa la cintura. A quanto pare, le mancate vittorie diin questi matchro unarichiesta…dello stesso wrestler. LaSecondo quanto riportato da The Wrestling Blog,avrebbe unanel suo, voluta da lui stesso, nella quale è dichiarato che l’Hall of Famer non vincerà alcun titolo:“Secondo alcuni report che ho ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Sarebbe presente una clausola molto particolare nel contratto di Edge - SpazioWrestling : Kenny Omega può lasciare la AEW per la WWE? Per qualcuno non sarebbe la scelta giusta #WWE #AEW #KennyOmega - rizzia0 : WWE vuole farci credere non ritornano insieme i Steenerico ??,comunque giusto cosi dopo che Sami aveva malmenato KO… - D_Minuti : Sono davvero diviso sul main event, da una parte non avevo dubbi finisse così, dall'altra è andata perduta la possi… - obelix78 : @vale_fpg Anche tu amante della WWE? E stata bella peccato oer il finale ... Cmq sarebbe stato meraviglioso vederla… -

...fallire in quei match per la sua grande carriera .' Gli sviluppatori hanno pensato che... Vi ricordiamo che2K23 sarà disponibile dal 17 marzo su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/......lottatore Kurt Angle il suo stato di salute nonottimale. Anzi: "The Immortal" rischierebbe di finire in sedia a rotelle . Paura per Hulk Hogan Icona del wrestling e in particolare della,...

Booker T crede che Kenny Omega si troverebbe bene in WWE The Shield Of Wrestling

La WWE è interessata a Kenny Omega Tuttowrestling

Booker T si esprime sul futuro di Kenny Omega World Wrestling

Tony Khan sull'acquisire la WWE: "Sarebbe un lavoro ancora più ... World Wrestling

WWE Vintage Critic - Countdown to WrestleMania #2 Tuttowrestling

Il 2022 è stato un anno che verrà ricordato a lungo dai fai del wrestling. Lo storico pioniere della WWE Vince McMahon aveva abbandonato la sua creatura per gli scandali che lo vedevano protagonista.Durante l'ultimo podcast 'The Sessions' con Renee Paquette, l'Hall of Famer della WWE Nikki Bella ha parlato del suo reality e dei meriti non a lei riconosciuti per quanto riguarda la rivoluzione del ...