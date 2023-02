WWE | Il rapporto tra The Rock e la compagnia si è logorato per colpa di WM39?

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) La leggenda della WWE Dwayne ‘The’ Johnson è stato a lungo preso in considerazione per tornare in occasione di un match contro suo cugino, Roman Reigns, a WrestleMania 39. Tuttavia, una volta che The Great One non è apparso per iniziare una faida con The Tribal Chief, si è parlato di “animosità” tra le due parti. Voci di corridoio Secondo rumor, però, iltra Thee la WWE rimane solido come sempre, nonostante abbia rifiutato la possibilità di lottare contro Reigns. L’apparente diniego della star hollywoodiana era dovuto al fatto che non aveva abbastanza tempo per raggiungere la forma fisica adeguata per un main event match a WrestleMania. Nessuno all’interno della federazione nutre astio nei confronti di Dwayne Johnson. Il Brahma Bull ha lasciato aperta la porta a un suo ritorno sul ring nella prossima ...