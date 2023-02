WWE: C’è stato un meeting fra Triple H e Trish Stratus prima di Raw, apparizione saltata all’ultimo per possibili divergenze creative? (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Durante l’ultima puntata di Raw Becky Lynch ha sfidato ancora una volta le Damage CTRL ma questa volta non ha puntato a Bayley. Infatti durante il Ding Dong, Hello della Role Model, Becky ha sfidato Dakota Kai e Iyo Sky ad un match per i titoli di coppia che si terrà la settimana prossima. A fare da tag team partner a The Man sarà nient’altri che l’Hall of Famer Lita. Ma sembra proprio che all’appello, in quel segmento, è mancato qualcuno. divergenze creative? Infatti a supporto di Lita e Becky ci sarebbe dovuta essere un’altra Hall of Famer e stiamo parlando di Trish Stratus che tra le altre cose, era molto chiacchierata per la puntata. Infatti Trish si trovava all’arena e prima dello show ha anche avuto un meeting con Triple H, ma sembra ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Durante l’ultima puntata di Raw Becky Lynch ha sfidato ancora una volta le Damage CTRL ma questa volta non ha puntato a Bayley. Infatti durante il Ding Dong, Hello della Role Model, Becky ha sfidato Dakota Kai e Iyo Sky ad un match per i titoli di coppia che si terrà la settimana prossima. A fare da tag team partner a The Man sarà nient’altri che l’Hall of Famer Lita. Ma sembra proprio che all’appello, in quel segmento, è mancato qualcuno.? Infatti a supporto di Lita e Becky ci sarebbe dovuta essere un’altra Hall of Famer e stiamo parlando diche tra le altre cose, era molto chiacchierata per la puntata. Infattisi trovava all’arena edello show ha anche avuto unconH, ma sembra ...

