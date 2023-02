WWE: Bianca Belair confessa di essersi fatta pipì addosso al suo primo leg drop (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Bianca Belair è una stella nascente nel mondo del wrestling professionistico e il suo atletismo, il suo carisma e la sua etica del lavoro l’hanno resa una forza da non sottovalutare. Grazie al suo fisico possente e alla sua impareggiabile agilità, si è rapidamente affermata come una delle atlete più interessanti del settore. In poco tempo, la Belair è emersa come una forza dominante nella divisione femminile. La sua capacità atletica rimane unica rispetto alle altre atlete del backstage. La confessione Bianca e Montez hanno fatto un’apparizione a Watch What Happens Live With Andy Cohen dove hanno discusso di vari argomenti. Durante un giro di parole, Cohen ha chiesto alla coppia se avessero mai fatto accidentalmente “un po’ di pipì a metà incontro”. La Belair ha risposto ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 22 febbraio 2023)è una stella nascente nel mondo del wrestling professionistico e il suo atletismo, il suo carisma e la sua etica del lavoro l’hanno resa una forza da non sottovalutare. Grazie al suo fisico possente e alla sua impareggiabile agilità, si è rapidamente affermata come una delle atlete più interessanti del settore. In poco tempo, laè emersa come una forza dominante nella divisione femminile. La sua capacità atletica rimane unica rispetto alle altre atlete del backstage. La confessionee Montez hanno fatto un’apparizione a Watch What Happens Live With Andy Cohen dove hanno discusso di vari argomenti. Durante un giro di parole, Cohen ha chiesto alla coppia se avessero mai fatto accidentalmente “un po’ dia metà incontro”. Laha risposto ...

