(Di mercoledì 22 febbraio 2023)da qualche settimana, subito dopo la sconfitta patita per mano di Bianca Belair a Royal Rumble. I suoi fan sembrano parecchio preoccupati e si augurano ovviamente che la Goddess non sia infortunata. Non sembra questo il caso, visto che sarebbe stata la stessaa chiedere del tempo libero per motivinon meglio specificati. E la WWE ha esaudito questo suo desiderio. Secondo il report dell’autorevole Pwinsider,ha dunque chiesto del tempo libero e non è chiaro quando farà il suo ritorno in WWE. Sembra chiaro che per lei si vada verso una “reunion” con Bray Wyatt e “Uncle” Howdy, ma bisogna capire le tempistiche di quest’ultima, visto che attualmente i diretti interessati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Alexa Bliss fuori dalle scene per motivi... personali, mistero sulla sua assenza - citronlime2004 : RT @WWENSFW: NIKKI BELLA & ALEXA BLISS ????? @BellaTwins @AlexaBliss_WWE - wwedivashot0 : RT @WWENSFW: NIKKI BELLA & ALEXA BLISS ????? @BellaTwins @AlexaBliss_WWE - SpazioWrestling : Ci sono ancora piani per Alexa Bliss, Bray Wyatt e Uncle Howdy? Le cose stanno così #WWE #AlexaBliss #UncleHowdy… - Matti_Quara : @AlexaBliss_WWE Si però per dio Alexa così mi risvegli dalla tomba Steven Perna mannaggia a tutto @FelizianiMatteo -

Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di2K23 , il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ...Tozawa Alba Fyre...Le leggende dellapreferite dai fan, tra cui la Cover Superstar John Cena , The Undertaker, ... in ordine alfabetico: AJ Styles Akira Tozawa Alba FyreBliss Aliyah André the Giant Angel Garza ...

WWE: Alexa Bliss si prenderà un periodo di pausa dalla WWE Zona Wrestling

Alexa Bliss in pausa dalla WWE dalla Royal Rumble The Shield Of Wrestling

Alexa Bliss si prenderà un periodo di pausa Tuttowrestling

WWE: Bianca Belair non si fa incantare, batte anche Alexa Bliss Zona Wrestling

WWE: Bray Wyatt, Uncle Howdy e Alexa Bliss, i piani sono cambiati Spazio Wrestling

Nikki Cross reflects on the evolution of her character in WWE and calls it a natural progression. From her run in SAnitY to being Nikki ASH and reverting back to Nikki Cross, the fan-favorite star has ...Vince McMahon probably should have stuck with "good guys versus bad ...