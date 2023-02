(Di mercoledì 22 febbraio 2023) È stato pubblicato ufficialmente ildel WTAdiper quanto concerne23, giornata in cui si disputeranno gli incontri di quarti di finale. Saranno solo tre i match, poiché Karolina Pliskova si è ritirata e non scenderà in campo contro Iga Swiatek, con la polacca che è dunque già qualificata in semifinale. Intorno alle 14 italiane, toccherà a Madison Keys e Coco Gauff in un derby statunitense che promette spettacolo. Non prima delle 16, Aryna Sabalenka, che ha vinto 13 match su 13 fin qui nel, affronterà una tra Petra Kvitova e Barbora Krejcikova. Infine, sarà la volta di Jessica Pegula, opposta alla sempre ostica Karolina Muchova. WTA23 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : WTA 1000 Dubai 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 23 febbraio #Sabalenka #Pegula - gnk_fans : #blog #tennis #WTADubai WTA 1000 Dubai risultati di ieri e di oggi - Gayuss01 : RT @livetennisit: WTA 1000 Miami: Entry list Md. Cinque azzurre ai nastri di partenza - livetennisit : WTA 1000 Miami: Entry list Md. Cinque azzurre ai nastri di partenza - RSIsport : ?????? Belinda Bencic raggiunge gli ottavi di finale al WTA 1000 di Dubai battendo a fatica l'ucraina Marta Kostyuk -

Tra il successo a Doha della settimana scorsa, che ha richiesto solo tre partite per il ritiro di Belinda Bencic, e i primi due turni aldi Dubai ha perso complessivamente otto game. Al ...L'entry list del torneodi Miami 2 023 , che si gioca dal 21 marzo al 2 aprile in Florida sui campi di Miami Gardens. Come per qualsiasi torneo di questo livello, almeno ad un mese di distanza quasi tutte le ...

Anastasia Pavlyuchenkova da record: 100 apparizioni nei WTA 1000 Ubitennis

WTA 1000 Dubai: vincono Rybakina, Azarenka, Davis e Sasnovich. Martic cade contro la Putintseva Ubitennis

WTA 1000 Dubai: I risultati con il dettaglio del Day 2 (Live) LiveTennis.it

WTA 1000 Dubai: I risultati con il dettaglio del Day 1. Sconfitte nette al primo turno per Trevisan e Paolini LiveTennis.it

WTA 1000 Dubai 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 23 febbraio SPORTFACE.IT

Tennis | Featured, WTA | Non fosse stato per un primo set ceduto per 6-2 contro Aljona Ostapenko, da parte di Aryna Sabalenka, avremmo raccontato una nuova giornata dove le prime ...Iga Swiatek continua la sua marcia praticamente senza ostacoli. Tra il successo a Doha della settimana scorsa, che ha richiesto solo tre partite ...