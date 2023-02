Wonder Woman: Robin Wright vorrebbe recitare nella serie prequel per HBO Max (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dopo aver interpretato Antiope, leader della tribù Amazzone, Robin Wright vorrebbe riprendere le vesti del suo personaggio in Paradise Lost, serie prequel di Wonder Woman. Durante la presentazione dei primi progetti per il nuovo DC Universe, supervisionato da James Gunn e Peter Safran, è stato annunciato l'arrivo di Paradise Lost, una serie prequel di Wonder Woman realizzata per HBO Max. Al momento non sono ancora stati svelati dettagli sulla trama se non che avrà "una storia alla Il trono di spade" ambientata sull'isola di Themyscira, prima della nascita di Diana Prince. Robin Wright, protagonista del franchise di Wonder Woman nei ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dopo aver interpretato Antiope, leader della tribù Amazzone,riprendere le vesti del suo personaggio in Paradise Lost,di. Durante la presentazione dei primi progetti per il nuovo DC Universe, supervisionato da James Gunn e Peter Safran, è stato annunciato l'arrivo di Paradise Lost, unadirealizzata per HBO Max. Al momento non sono ancora stati svelati dettagli sulla trama se non che avrà "una storia alla Il trono di spade" ambientata sull'isola di Themyscira, prima della nascita di Diana Prince., protagonista del franchise dinei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... badtasteit : Robin Wright vorrebbe recitare in Paradise Lost, serie prequel dei film di Wonder Woman - meltingmax : @Dania Lei è Wonder woman, eh... - Aftershock431 : @homeofdcu Alexandra D'addario as Wonder Woman or Zatanna - andreastoolbox : «Forse mi sono sbagliato»: James Cameron chiude la polemica su Wonder Woman e lancia un’intrigante proposta #mi #«F… - moviestruckers : #EvangelineLilly ricorda il provino per #WonderWoman: “Non ero interessata ai film di supereroi” -