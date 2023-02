Wonder Man: Stella Meghie dirigerà gli episodi della nuova serie Marvel (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sembra che Wonder Man abbia trovato in Stella Meghie una nuova regista; cosa ci aspetta in questo nuovo progetto targato Marvel? Stella Meghie sarà regista di Wonder Man, la nuova serie tv dei Marvel Studios con Yahya Abdul-Mateen II che si preannuncia essere qualcosa inedito. Per adesso non sappiamo ancora quanti episodi dirigerà, confermando che saranno molteplici. Al suo fianco, nello stesso ruolo, troviamo anche Daniel Destin Cretton, con Andrew Guest come sceneggiatore. La notizia è stata condivisa in esclusiva da Deadline. Non è la prima volta che Stella Meghie viene affiancata a un progetto targato Disney, anche se come regista ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sembra cheMan abbia trovato inunaregista; cosa ci aspetta in questo nuovo progetto targatosarà regista diMan, latv deiStudios con Yahya Abdul-Mateen II che si preannuncia essere qualcosa inedito. Per adesso non sappiamo ancora quanti, confermando che saranno molteplici. Al suo fianco, nello stesso ruolo, troviamo anche Daniel Destin Cretton, con Andrew Guest come sceneggiatore. La notizia è stata condivisa in esclusiva da Deadline. Non è la prima volta cheviene affiancata a un progetto targato Disney, anche se come regista ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oficialjmarcos : RT @TheDisInsider: Stella Meghie to Direct Multiple Episodes of Marvel's 'Wonder Man' - badtasteit : #WonderMan - #StellaMeghie alla regia di alcuni episodi della serie - ComicBookNOW : SELLA MEGHIE to Direct Marvel's WONDER MAN Episodes - marvelcinemaita : Wonder Man: la nuova serie è diventata ‘una priorità’ per i Marvel Studios, lo sviluppo procede rapidamente - marvelcinemaita : Wonder Man: Stella Meghie e Destin Daniel Cretton (‘Shang-Chi’) saranno i registi della nuova serie Marvel -