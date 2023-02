Wolfsburg, per la difesa si guarda in Spagna (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Florian Lejeune sta vivendo una grande stagione. Il difensore centrale del Rayo, in prestito dall’Alaves, ha già suscitato l'interesse... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Florian Lejeune sta vivendo una grande stagione. Il difensore centrale del Rayo, in prestito dall’Alaves, ha già suscitato l'interesse...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Wolfsburg, per la difesa si guarda in Spagna: Florian Lejeune sta vivendo una grande stagione. Il difensore central… - Bertolca10 : Per il Napoli è la terza vittoria consecutiva in Germania dopo i successi europei contro Wolfsburg e Lipsia. Prima… - EnergiaOltre : Lo stabilimento #Volkswagen di Wolfsburg potrà realizzare nella stessa linea produttiva auto elettriche e a diesel… - drift981 : RT @quattroruote: #Volkswagen, prime tracce dell' #elettrica da 25 mila euro. Immortalato un muletto travestito da #ID3, ma riconoscibile p… - FedeGanesh : RT @BushElattar: @TeofiloSteven Teofilo guarda qui come era messo un certo KdB in una big allenato da un altro esperto di catapulte (Mourin… -