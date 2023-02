Will Smith ironizza sullo schiaffo dato agli Oscar con un divertente video condiviso sui social (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lo schiaffo dato da Will Smith durante la cerimonia degli Oscar 2022 è tornato al centro di un video condiviso dall'attore sui social. Will Smith ha ironizzato sullo schiaffo dato durante la cerimonia degli Oscar 2022 con un nuovo video condiviso su TikTok. L'attore, che un anno fa ha conquistato la prestigiosa statuetta, ha realizzato un montaggio con un filmato in cui si suggerisce un esercizio in grado di "cambiare la vita" di chi lo esegue. In un post Will Smith appare sullo schermo mentre ascolta il consiglio di una creatrice di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lodadurante la cerimonia degli2022 è tornato al centro di undall'attore suihatodurante la cerimonia degli2022 con un nuovosu TikTok. L'attore, che un anno fa ha conquistato la prestigiosa statuetta, ha realizzato un montaggio con un filmato in cui si suggerisce un esercizio in grado di "cambiare la vita" di chi lo esegue. In un postappareschermo mentre ascolta il consiglio di una creatrice di ...

