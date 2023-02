Whoopi Goldberg si unisce al cast di The Conners 5 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Whoopi Goldberg si unirà al cast di The Conners 5 interpretando un personaggio che qualcuno potrebbe ricordare, ecco i dettagli. Whoopi Goldberg comparirà in uno dei prossimi episodi di The Conners 5, la serie tv targata ABC. In base a quanto riportato sembra che svolgerà un ruolo limitato da guest star, interpretando un personaggio che potrebbe ricordare qualcosa ai più nostalgici della sua carriera. Prevista nella stagione 5 di The Conners, Whoopi Goldberg interpreterà il ruolo dell'insegnante di musica di Mark (Ames McNamara), che ha una storia complicata con un altro membro della famiglia Conner ed è una personalità in grado di intimidire (tramite Deadline). La star del piccolo e grande schermo sarà quindi impegnata ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 febbraio 2023)si unirà aldi The5 interpretando un personaggio che qualcuno potrebbe ricordare, ecco i dettagli.comparirà in uno dei prossimi episodi di The5, la serie tv targata ABC. In base a quanto riportato sembra che svolgerà un ruolo limitato da guest star, interpretando un personaggio che potrebbe ricordare qualcosa ai più nostalgici della sua carriera. Prevista nella stagione 5 di Theinterpreterà il ruolo dell'insegnante di musica di Mark (Ames McNamara), che ha una storia complicata con un altro membro della famiglia Conner ed è una personalità in grado di intimidire (tramite Deadline). La star del piccolo e grande schermo sarà quindi impegnata ...

