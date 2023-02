Wanda Nara: «Non sono mai stata con Maradona» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nella lunga intervista concessa a Rai 2, Wanda Nara, moglie ed agente di Mauro Icardi, ha parlato anche della notte d’amore presunta che avrebbe trascorso con Maradona: «Non sono mai stata con lui. Vero che ero finita in questa casa, in questa festa… Ho capito che questa cosa mi faceva diventare famosa. Non sono riuscita mai a parlarne con lui» Tra i tanti temi si è parlato pure della sua presunta storia con Marcelo Brozovic: «Abitava solo nel mio stesso palazzo, ma io non lo frequentavo. Sto crescendo 5 figli senza aiuti. Tutti pensano che io abbia 5 tate perché abbiamo la possibilità di averle. Ma non è così, spesso ci sono solo mia mamma o mia zia» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nella lunga intervista concessa a Rai 2,, moglie ed agente di Mauro Icardi, ha parlato anche della notte d’amore presunta che avrebbe trascorso con: «Nonmaicon lui. Vero che ero finita in questa casa, in questa festa… Ho capito che questa cosa mi faceva diventare famosa. Nonriuscita mai a parlarne con lui» Tra i tanti temi si è parlato pure della sua presunta storia con Marcelo Brozovic: «Abitava solo nel mio stesso palazzo, ma io non lo frequentavo. Sto crescendo 5 figli senza aiuti. Tutti pensano che io abbia 5 tate perché abbiamo la possibilità di averle. Ma non è così, spesso cisolo mia mamma o mia zia» L'articolo ilNapolista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : 'La belvitudine accompagnerà tutte le interviste per raccontare al meglio il personaggio. Ospiti della prima serata… - napolista : #WandaNara: «Non sono mai stata con #Maradona» A Rai 2: «Vero che ero finita in questa casa, in questa festa… Ho c… - Frances01719412 : RT @FcInterNewsit: Wanda Nara: 'Ho portato all'Inter 70 milioni con la vendita di Icardi. Col club siamo rimasti in buoni rapporti' https:/… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Manila Nazzaro commenta l'intervista di Wanda Nara a #Belve:'Vorrei avere la sua nonchalance nel parlare di corna' https://t.c… - QuotidianPost : Wanda Nara confessa: “Le corna? Un fatto non rilevante” -