Wanda Nara | «Inter | con cessione di Icardi fatto squadrone Io mi do 10!»

Wanda Nara racconta la cessione di Icardi al Psg. L'agente dell'attaccante argentino, ospite a Belve, ha parlato del vissuto all'Inter e della fascia di capitano tolta MERITO MIO ? Wanda Nara racconta il passaggio di Icardi al PSG: «Alla fine non è andata male all'Inter perché ho portato 70 milioni al club, hanno vinto il campionato e hanno fatto uno squadrone della madonna con la vendita di Icardi al Psg, che l'ho portato io lì. Essendo donna le cose buone non si vedono, se fosse stato un uomo sarebbe stato sulla copertina di tutti i giornali. Da procuratore mi do un 10». RAPPORTO ? Wanda Nara sul rapporto con l'Inter: «Fascia di ...

