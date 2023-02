“Wanda Nara è stata a letto con Maradona”, risponde la showgirl! (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Wanda Nara a letto con Maradona? Sembra incredibile eppure questa voce è molto insistente nell’ambiente del mondo dello spettacolo. Tanto che nel corso della prima puntata in prima serata di Belve, programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2, questa è stata una delle principali domande poste alla showgirl e moglie di Mauro Icardi. “Wanda Nara a letto con Maradona”, la risposta al gossip Belen non ha fatto niente in Argentina, dove io invece lavoro da quando ero molto piccola. Sono molto più famosa io lì. Ho iniziato come tata, ero bravissima e tutte le mamme mi volevano. Penso che qualsiasi cosa avessi fatto nella mia vita avrei avuto successo. Sono una donna libera: chi mi ama mi ama per questo, soprattutto le donne. Chi mi ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 febbraio 2023)con? Sembra incredibile eppure questa voce è molto insistente nell’ambiente del mondo dello spettacolo. Tanto che nel corso della prima puntata in prima serata di Belve, programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2, questa èuna delle principali domande poste alla showgirl e moglie di Mauro Icardi. “con”, la risposta al gossip Belen non ha fatto niente in Argentina, dove io invece lavoro da quando ero molto piccola. Sono molto più famosa io lì. Ho iniziato come tata, ero bravissima e tutte le mamme mi volevano. Penso che qualsiasi cosa avessi fatto nella mia vita avrei avuto successo. Sono una donna libera: chi mi ama mi ama per questo, soprattutto le donne. Chi mi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : 'La belvitudine accompagnerà tutte le interviste per raccontare al meglio il personaggio. Ospiti della prima serata… - Ausi1983 : @pisto_gol Considerando la presenza a Belve su Rai 1 di ieri sera di Wanda Nara io una mezza idea l'avrei xD - matteonalin : RT @fraversion: Fagnani: “Di quant’è la villa dove vivete? Mille metri quadri?” Wanda Nara: “Un po’ di più di mille” Fagnani: “Certo, sennò… - RicoBello : @scherzogeniale Ho visto l'intervista con Wanda Nara e per qualche minuto quella con La Russa ieri sera, la Fagnani… - AnnapaolaCorona : RT @IlProfDaLecce: Quando Wanda Nara dice che lei e Icardi sono andati via dall'Inter per soldi sorrido. Chi ricorda quell'estate sa benis… -