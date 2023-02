Wanda Nara a Belve, il tradimento di Icardi: «Dopo tanti anni sono abituata…» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si è presentata a sorpresa con Mauro Icardi, Wanda Nara, protagonista del programma Belve. Durante l’intervista graffiante di Francesca Fagnani, Nara ha parlato anche del presunto tradimento di Icardi di cui tanto si è chiacchierato negli ultimi mesi. Tira e molla continui hanno appassionato gli amanti del gossip che si chiedono ancora se i due stiano insieme. Ma a Belve viene svelato l’arcano: «Siamo una famiglia» risponde Wanda alla domanda della conduttrice che le chiede se siano in rapporti civili o ancora insieme. Ma la Fagnani non è soddisfatto e continua a parlare del caso. «Ma siete insieme? cosa pensa di tutto quello che è successo? il messaggio, la ragazza ..» e Wanda risponde, restando sul vago: «Io non ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si è presentata a sorpresa con Mauro, protagonista del programma. Durante l’intervista graffiante di Francesca Fagnani,ha parlato anche del presuntodidi cui tanto si è chiacchierato negli ultimi mesi. Tira e molla continui hanno appassionato gli amanti del gossip che si chiedono ancora se i due stiano insieme. Ma aviene svelato l’arcano: «Siamo una famiglia» rispondealla domanda della conduttrice che le chiede se siano in rapporti civili o ancora insieme. Ma la Fagnani non è soddisfatto e continua a parlare del caso. «Ma siete insieme? cosa pensa di tutto quello che è successo? il messaggio, la ragazza ..» erisponde, restando sul vago: «Io non ...

