"Vuole lei". UeD, Riccardo Guarnieri ha le idee chiare: confessa tutto a Gianni Sperti

Uomini e Donne, non è un buon momento per Riccardo Guarnieri. Nei giorni scorsi il cavaliere è stato rifiutato da una dama e fatica ancora a trovare l'amore. Cosa è successo? Nelle anticipazioni di Uominiedonneclassicoeover si legge come: "Riccardo ci ha provato con Cristina (Tenuta n.d.r.), le ha portato dei fiori al centro studio ma lei poi ha rifiutato di voler instaurare una frequentazione con lui. Cristina ha ribadito che l'unica persona che le piace è Armando". "Riccardo ha insistito dicendole: 'Neanche per un caffè?'. E lei in modo ferreo ha risposto di no. Riccardo si è preso un bel palo". Dunque, non ci sarà nessuna conoscenza approfondita tra i due. Riccardo, del resto sembra avere la testa altrove (molto altrove) ed ha confessato tutti a ...

