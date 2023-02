Von der Leyen è atterrata allo scalo di Palermo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è atterrata all'aeroporto 'Falcone-Borsellino' di Palermo, dove è stata accolta dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.Ad accogliere la presidente della Commissione Ue sulla pista dell'aeroporto c'erano anche il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e la prefetta Maria Teresa Cucinotta. Von der Leyen si trova a Palermo per partecipare all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università, prevista per domani, insieme con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dire Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La presidente della Commissione europea Ursula von derall'aeroporto 'Falcone-Borsellino' di, dove è stata accolta dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.Ad accogliere la presidente della Commissione Ue sulla pista dell'aeroporto c'erano anche il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, il sindaco di, Roberto Lagalla, e la prefetta Maria Teresa Cucinotta. Von dersi trova aper partecipare all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università, prevista per domani, insieme con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dire

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ale_dibattista : Avete letto attentamente le parole di Stoltenberg, della von der Leyen, di Borrell e del premier britannico Sunak?… - GiovaQuez : Orsini: 'Biden ha molta più paura della Russia di quanta Putin ne abbia degli Usa. Von der Leyen è una politica di… - ladyonorato : ?? Il New York Times porta in giudizio l’#UE per obbligare la #CommissioneEuropea a rivelare i contenuti degli Sms f… - Riccard76454869 : RT @MarcoRizzoPC: Alla Conferenza di Monaco Ursula von der Leyen ha dichiarato: «Credo che sia venuto il momento di aumentare la produzione… - maurizioderine : RT @GiovaQuez: Orsini: 'Biden ha molta più paura della Russia di quanta Putin ne abbia degli Usa. Von der Leyen è una politica di grandissi… -