Volley, Paola Egonu trascina il VakifBank in Champions League: quanti punti ha segnato contro Valentina Diouf? (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Paola Egonu ha trascinato il VakifBank Istanbul alla vittoria sul campo dell’LKS Lodz nell’andata degli ottavi di finale della Champions League di Volley femminile. L’opposto ha messo a segno 21 punti (4 muri, 49% in fase offensiva) e ha guidato le Campionesse d’Europa alla schiacciante affermazione per 3-0 (25-22; 25-12; 26-24) nella tana delle polacche, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno: le ragazze di coach Giovanni Guidetti dovranno conquistare due set nel match di ritorno casalingo in programma settimana prossima per meritarsi i quarti di finale, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. Le giallonere, costrette a disputare questo playoff dopo essere crollate a Novara settimana scorsa nell’ultimo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023)hato ilIstanbul alla vittoria sul campo dell’LKS Lodz nell’andata degli ottavi di finale delladifemminile. L’opposto ha messo a segno 21(4 muri, 49% in fase offensiva) e ha guidato le Campionesse d’Europa alla schiacciante affermazione per 3-0 (25-22; 25-12; 26-24) nella tana delle polacche, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno: le ragazze di coach Giovanni Guidetti dovranno conquistare due set nel match di ritorno casalingo in programma settimana prossima per meritarsi i quarti di finale, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. Le giallonere, costrette a disputare questo playoff dopo essere crollate a Novara settimana scorsa nell’ultimo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Martina Scavelli ha annunciato di dimettersi da arbitro di serie B di pallavolo perché stanca di essere discriminat… - OA_Sport : Volley, Paola Egonu trascina il VakifBank in Champions League: quanti punti ha segnato contro Valentina Diouf? - - romano84653702 : RT @Agenzia_Ansa: Martina Scavelli ha annunciato di dimettersi da arbitro di serie B di pallavolo perché stanca di essere discriminata per… - chojin00 : ma ma ma ... ma l'arbitro di pallavolo quando vede bene ed è in grado di salire la scaletta non può fare il suo lav… - Devabole : RT @TgrRaiCalabria: Martina, arbitra ti volley calabrese si dimette: 'Costretta a rinunciare alla carriera per qualche centimetro in più su… -