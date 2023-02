Volley, il presidente Mattarella assisterà dal vivo alla finale di Coppa Italia maschile (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente dal vivo alla finale di Coppa Italia di Volley maschile, in programma domenica 26 febbraio al PalaEur di Roma. Il capo di stato seguirà con attenzione e passione (non ha mai nascosto l’amore per la pallavolo) la sfida che andrà a chiudere le Final Four, già lo scorso anno aveva assistito alla finale della Coppa Italia di Volley femminile. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ildella Repubblica, Sergio, sarà presente daldidi, in programma domenica 26 febbraio al PalaEur di Roma. Il capo di stato seguirà con attenzione e passione (non ha mai nascosto l’amore per la pvolo) la sfida che andrà a chiudere le Final Four, già lo scorso anno aveva assistitodelladifemminile. SportFace.

