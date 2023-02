Volley femminile, Chieri soppianta il Suhl in Challenge Cup e ipoteca la Finale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Chieri ha sconfitto il Suhl con uno schiacciante 3-0 (25-17; 25-17; 25-17) nella semiFinale d’andata della Challenge Cup di Volley femminile, la terza competizione europea per importanza. La compagine piemontese ha trionfato in maniera nitida sul campo della formazione tedesca e ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione all’atto conclusivo di questa manifestazione: per staccare il biglietto per la Finale basterà vincere due set nel match di ritorno in programma settimana prossima in casa, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. Chieri, che occupa il quarto posto nella classifica di Serie A1 e che è alla sua prima avventura in campo internazionale, partiva con tutti i favori del pronostico e ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023)ha sconfitto ilcon uno schiacciante 3-0 (25-17; 25-17; 25-17) nella semid’andata dellaCup di, la terza competizione europea per importanza. La compagine piemontese ha trionfato in maniera nitida sul campo della formazione tedesca e ha messo una seriasulla qualificazione all’atto conclusivo di questa manifestazione: per staccare il biglietto per labasterà vincere due set nel match di ritorno in programma settimana prossima in casa, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio., che occupa il quarto posto nella classifica di Serie A1 e che è alla sua prima avventura in campo internazionale, partiva con tutti i favori del pronostico e ha ...

