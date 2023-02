"Volgare, una...". Todaro insulta la ballerina, caos in studio ad Amici (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A Raimondo Todaro non sembra andare giù la decisione di Megan di abbandonarlo e passare al maestro Emanuel Lo. Per dimostrarle che ha fatto la scelta sbagliata, Todaro ha convocato la ballerina di Amici e il suo collega, dopodiché ha fatto esibire la sua ex allieva un pezzo che aveva preparato questa settimana: si tratta di una prova sui tacchi, molto sensuale. Subito dopo Todaro ha mostrato a Megan un'esibizione molto simile che aveva fatto lo scorso dicembre, quando era ancora la sua allieva. “Ho trovato che tutto il lavoro che avevamo fatto all'inizio lo hai perso”, ha dichiarato Todaro, che poi ha aggiunto: “È facile che vai sul Volgare”. Poi la stoccata anche al collega: “È tornata una sguaiata”. Parole forti, che hanno provocato la replica di Emanuel ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A Raimondonon sembra andare giù la decisione di Megan di abbandonarlo e passare al maestro Emanuel Lo. Per dimostrarle che ha fatto la scelta sbagliata,ha convocato ladie il suo collega, dopodiché ha fatto esibire la sua ex allieva un pezzo che aveva preparato questa settimana: si tratta di una prova sui tacchi, molto sensuale. Subito dopoha mostrato a Megan un'esibizione molto simile che aveva fatto lo scorso dicembre, quando era ancora la sua allieva. “Ho trovato che tutto il lavoro che avevamo fatto all'inizio lo hai perso”, ha dichiarato, che poi ha aggiunto: “È facile che vai sul”. Poi la stoccata anche al collega: “È tornata una sguaiata”. Parole forti, che hanno provocato la replica di Emanuel ...

