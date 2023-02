Vodafone e Google insieme per distribuire i dispositivi Pixel in Europa. Nessuna conferma per l'Italia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’accordo premia anche la piattaforma RCS di Google che sarà usata per i messaggi sulla rete Vodafone e Android TV che diventerà il sistema operativo di Vodafone TV. Arriverà anche il Pixel Watch. Per l'Italia non ci sono conferme su tempi e modelli.... Leggi su dday (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’accordo premia anche la piattaforma RCS diche sarà usata per i messaggi sulla retee Android TV che diventerà il sistema operativo diTV. Arriverà anche ilWatch. Per l'non ci sono conferme su tempi e modelli....

