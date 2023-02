Vladimir Putin punta di nuovo sulla minaccia nucleare (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il presidente russo ha annunciato che la Russia sospende la sua partecipazione al trattato sugli ordigni nucleari. Il risultato bellico per ora non c’è, ma il rischio è che il mondo intero acceleri la sua corsa agli armamenti. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il presidente russo ha annunciato che la Russia sospende la sua partecipazione al trattato sugli ordigni nucleari. Il risultato bellico per ora non c’è, ma il rischio è che il mondo intero acceleri la sua corsa agli armamenti. Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rusembitaly : ??Oggi alle ore 10 italiane l’intervento del Presidente della Federazione Russa, Vladimir #Putin, all’Assemblea Fed… - MarianoGiustino : #Putin:Guarda cosa fanno in Occidente. La pedofilia diventa la norma e i preti approvano il matrimonio tra persone… - putino : Si è finalmente concluso il discorso di Vladimir Putin all'Assemblea federale. È durato quasi due ore. Ecco i punti… - Gianluca_Manzo : RT @il_pat: Come sarebbe dovuta andare secondo i pacifinti: Kiev, sabato 20 febbraio 2022, squilla il telefono Zelensky: pronto? Putin: V… - cangelmar : RT @CasadelsoleTv: Discorso del Presidente russo Vladimir Putin all’Assemblea Federale a Mosca, 21.02.23, traduzione in lingua italiana. Si… -