Vladimir Putin | prova di forza | lo zar canta l' inno russo

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il presidenteè arrivato allo stadio Lushniki di Mosca per partecipare al concerto patriottico in occasione della festa dei Difensori della patria. Ecco quando lo zarl'.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rusembitaly : ??Oggi alle ore 10 italiane l’intervento del Presidente della Federazione Russa, Vladimir #Putin, all’Assemblea Fed… - MarianoGiustino : #Putin:Guarda cosa fanno in Occidente. La pedofilia diventa la norma e i preti approvano il matrimonio tra persone… - putino : Si è finalmente concluso il discorso di Vladimir Putin all'Assemblea federale. È durato quasi due ore. Ecco i punti… - paolo_cester : RT @busettodavide: Per chi fosse interessato a questo link c'è il discorso completo di ieri del presidente Vladimir Putin. | #Russia https:… - cdghietta : RT @busettodavide: Per chi fosse interessato a questo link c'è il discorso completo di ieri del presidente Vladimir Putin. | #Russia https:… -

Russia, 22 febbraio 2023 Il Presidente russoacclamato dalla folla allo stadio Lushniki per la festa dei Difensori della patria KremlinLa Russia sta combattendo in Ucraina per le sue "terre storiche", ha dichiarato il presidente russodurante un grande concerto patriottico allo stadio Luzhniki di Mosca, davanti a decine di migliaia di persone. Un'apparizione, la sua, durata pochi minuti, in cui ha anche reso omaggio ...

Guerra Ucraina Russia. Putin: "In Ucraina battaglia per la nostra gente". DIRETTA Sky Tg24

Vladimir Putin allo stadio per il concerto patriottico alla festa dei Difensori della patria: l’arrivo sul palco Corriere TV

Putin acclamato dalla folla arriva allo stadio Lushniki per la festa dei Difensori della patria La7

Vladimir Putin parla per un'ora e 45 minuti all'Assemblea Federale a Mosca e fa il punto sulla guerra in Ucraina e la situazione economica e sociale della Russia. "Parlo in un momento molto complesso ...