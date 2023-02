Vivo X90 Pro arriva in Europa: ottica da ritratto, sensore da 1” e la benedizione di Zeiss. Le foto (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La serie X90 arriva in Europa con la presentazione del modello “Pro”, l’unico che arriverà al momento anche nel nostro Paese. Il punto di forza resta la fotocamera firmata Zeiss. ... Leggi su dday (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La serie X90incon la presentazione del modello “Pro”, l’unico che arriverà al momento anche nel nostro Paese. Il punto di forza resta lacamera firmata. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Digital_Day : Non c'è un vero tele, ma c'è una utilissima ottica da ritratto - ItaliaStartUp_ : Il nuovo cameraphone Vivo X90 Pro arriva in Italia - SebySam7 : @callmeshazzam Setta Vivo X90 pro+ onnu review cheyyamo , camera adipolli ya ennu kettu - lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: Vivo X90 Pro: caratteristiche, prezzo e disponibilità in Italia: vivo ha svelato l'arrivo in Italia del suo nuovo flagshi… - MrGadgetTech : Vivo X90 Pro: caratteristiche, prezzo e disponibilità in Italia: vivo ha svelato l'arrivo in Italia del suo nuovo f… -