(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb – Dopo quanto successo davanti al liceo Michelangiolo, con la rissa tra studenti di Azione Studentesca e collettivo Sum, a quanto pare provocata da questi ultimi stando ae anche alla testimonianza di un professorescuola, aè andata in scena la solita carnevalata dell’antifascismo militante. Una sfilata di persone tra bandiere rosse e vessilliJugoslavia, con slogan agghiaccianti. Daidi Local Team, emerge infatti tutto l’odio cieco del. “le”, “sei la”, e “il compagno Tito ce l’ha insegnato,va ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Corteo antifascista a #Firenze Cori dei manifestanti: 'Meloni fascista, sei la prima della lista'. E poi: 'viva le… - Lasher9 : RT @giubileif: Bandiere dell’Urss e della Jugoslavia comunista, minacce contro il premier “Meloni fascista, sei la prima della lista”, cori… - Zuzzurellone84 : RT @localteamtv: Corteo antifascista a #Firenze Cori dei manifestanti: 'Meloni fascista, sei la prima della lista'. E poi: 'viva le foibe,… - Alfagamma28 : RT @giubileif: Bandiere dell’Urss e della Jugoslavia comunista, minacce contro il premier “Meloni fascista, sei la prima della lista”, cori… - RediStefano : RT @il_latinista: 'Tutto finito senza danni e incidenti' dice @repubblica. Peccato che i manifestanti lanciassero petardi e fumogeni contro… -

Italiae il Pd annunciano interrogazioni sull'episodio. Fratoianni chiede che la premier ... E Azione studentesca, qui nei giorni scorsi ricordava leinsieme al partito di Giorgia Meloni.Per approfondire: Sanremo liquida le, la sinistra dà la colpa dei massacri alle vittime, manifesto choc: "i partigiani di Tito" Aggressione o rissa Ma le novità - ...

“Viva le foibe, ogni fascista va infoibato, Meloni prima della lista”: ecco l’estrema sinistra a Firenze (Video) Il Primato Nazionale

"Sei la prima della lista...". Minacce anti-Meloni al corteo di Firenze ilGiornale.it

Foibe, manifesto choc: “Viva i partigiani di Tito” Nicola Porro

Foibe, il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime Sky Tg24

Foibe, dramma al femminile - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Minacce al presidente del Consiglio e cori che inneggiano alle foibe: questo il tono della sedicente manifestazione antifascista pacifica di Firenze ...La sottosegretaria all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, chiede che il convegno “giustificazionista” previsto per domani in un’aula del liceo scientifico ”Majorana” di Orvieto non si svolga.