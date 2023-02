Vite al limite: stasera la storia di David Nelson (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il giorno 11 aprile 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quindicesima e ultima puntata della stagione 10 di Vite al limite con protagonista David Nelson. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo figlio di una ragazza madre che lo ha avuto a soli 13 anni. Di conseguenza la sua vita è stata molto difficile: sballottato da un parente all’altro si è ritrovato in situazioni di abuso familiare ed è anche stato cacciato di casa a 15 anni. La sua unica stabilità è stata data dall’aiuto della zia Robin. Vite al limite – David Nelson David, il protagonista, ha 30 anni, vive a Idaho Falls, Idaho, e all’inizio del suo percorso pesa addirittura 346 kg. Durante i ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il giorno 11 aprile 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quindicesima e ultima puntata della stagione 10 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo figlio di una ragazza madre che lo ha avuto a soli 13 anni. Di conseguenza la sua vita è stata molto difficile: sballottato da un parente all’altro si è ritrovato in situazioni di abuso familiare ed è anche stato cacciato di casa a 15 anni. La sua unica stabilità è stata data dall’aiuto della zia Robin.al, il protagonista, ha 30 anni, vive a Idaho Falls, Idaho, e all’inizio del suo percorso pesa addirittura 346 kg. Durante i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnginaPectorum : Ci sono briciole su ogni tastiera di computer che tocco. Mi sento in una puntata di vite al limite. - Salvognuno : @mentecritica Non può essere ignorato colui che per decenni ha gestito la politica e quindi le nostre vite... Al limite interdetto - incognivalse : @kekkapriv di lato ci passano tutti eh sono 40 cm se non ci passi lì devi andare a vite al limite - Eri_Gianna : @Penelop78617978 Io non sono influencer ma sti discorsi avojaaaa…purtroppo viene anche troppo normalizzato il giudi… - incognivalse : se non passi di lato sei da vite al limite -