Visnadi | «Inter rinata con Spalletti | non Conte! Con il Porto non semplice»

L'Inter stasera affronta il Porto a San Siro nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Gianni Visnadi, intervenuto nel corso di Microfono Aperto sulle frequenze di Radio Sportiva, parla delle possibilità di fare risultato per la squadra di Inzaghi. Poi un accenno al nuovo stadio di Milano RINASCITA – L'Inter che questa sera affronta il Porto agli ottavi di Champions League, secondo Gianni Visnadi è rinata non con Antonio Conte ma con Luciano Spalletti: «Si attribuisce che l'Inter sia rinata con Conte ma non è vero, è Spalletti che ha messo le fondamenta. Conte non trova mai il suo ambiente ma riesce a farsi spesso rimpiangere: juventino com'era e tutto, ci ...

