Virtus Bologna-Baskonia in tv: canale, orario e diretta streaming Eurolega 2022/2023 basket (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Virtus Bologna-Baskonia, sfida valida come venticinquesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Gli uomini di coach Scariolo tornano in campo dopo la sconfitta contro il Barcellona ma soprattutto dopo aver perso la finale di Coppa Italia contro Brescia. Ora l’avversaria è un’altra spagnola, tra l’altro diretta concorrente per la zona playoff, che nel 2023 ha perso sei delle otto partite giocate. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 24 febbraio, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Virtus Bologna-Baskonia di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come venticinquesima giornata dell’di. Gli uomini di coach Scariolo tornano in campo dopo la sconfitta contro il Barcellona ma soprattutto dopo aver perso la finale di Coppa Italia contro Brescia. Ora l’avversaria è un’altra spagnola, tra l’altroconcorrente per la zona playoff, che nelha perso sei delle otto partite giocate. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 24 febbraio, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere indi ...

