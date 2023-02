Viola Park, continuano i ritardi: ritiro estivo a rischio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si allungano i tempi per la fine dei lavori del nuovo centro estivo, con la società che sta valutando nuovi piani per l'inizio del ritiro estivo della prossima stagione Leggi su lanazione (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si allungano i tempi per la fine dei lavori del nuovo centro, con la società che sta valutando nuovi piani per l'inizio deldella prossima stagione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fiorentinanews : I ritardi del #ViolaPark preoccupano #Casini: 'Voglio sapere le intenzioni della #Fiorentina. Non si possono rimand… - barakkismo : Evidentemente Viola Park non ha ancora i 90 minuti sulle gambe... #Fiorentina - violanews : I ritardi del #Violapark non faranno felice #Commisso - sportli26181512 : Slitta l'inaugurazione del Viola Park? La Fiorentina valuta di cambiare destinazione per il ritiro: Sono tanti i mo… - MetalMetthiu78 : Giustizia per i'zio Arnaldo: una violaparchereria sul monte Amiata!!! -