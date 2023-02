VIDEO – Inter, tutti i gol segnati a San Siro contro le squadre portoghesi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’Inter ha pubblicato un VIDEO con all’Interno gol realizzati dai giocatori nerazzurri a San Siro contro le squadre portoghesi. VIDEO – L’Inter ha condiviso un VIDEO tramite il proprio canale YouTube con i gol realizzati dai giocatori nerazzurri in casa contro le squadre lusitane. A seguire il filmato con le reti calciatori nerazzurri a San Siro contro le compagini portoghesi. Fonte: YouTube Inter Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’ha pubblicato uncon all’no gol realizzati dai giocatori nerazzurri a Sanle– L’ha condiviso untramite il proprio canale YouTube con i gol realizzati dai giocatori nerazzurri in casalelusitane. A seguire il filmato con le reti calciatori nerazzurri a Sanle compagini. Fonte: YouTube-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Ci siamo. ?????? #InterPorto #UCL - Inter : #InterFans qualcuno che se ne intende di #UCL ha un messaggio per voi ?? #ForzaInter #InterPorto - Inter : Come dimenticarsi quella tripletta ?? #ForzaInter #InterPorto #UCL - faris_jz4 : RT @Inter: #InterFans qualcuno che se ne intende di #UCL ha un messaggio per voi ?? #ForzaInter #InterPorto - internewsit : VIDEO - Inter, tutti i gol segnati a San Siro contro le squadre portoghesi - -