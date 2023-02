Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)DEL 22 FEBBRAIO 2022 ORE 20.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA CODE IN USCITA PERMANGONO LE CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO PER UN INCIDENTE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA, VERSO OSTIA CHIUSA VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEI LERICI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ORA I CANTIERI RICORDIAMO LA CHIUSURA NOTTURNA DELLA PONTINA, DALLE 21.00 ALLE 06.00 DEL MATTINO TRA L’INCROCIO DI TOR DE’ CENCI E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA CON USCITA OBBLIGATORIA TOR DE’ CENCI FINO AL TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 25 FEBBRAIO ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO DIAMO ORA UNO SGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMOMAR INFORMA CHE DOMANI, GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO, SONO ...