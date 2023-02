Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)DEL 22 FEBBRAIO 2022 ORE 19.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE SULLA VIA PONTINA CODE DA VIA STRAMPELLI A VIA VALLELATA, IN DIREZIONE LATINA CI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI TORRIMPIETRA, LA CIRCONE è REGOLARE, NELLE DUE DIREZIONI MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, E IN INTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E PRENESTINA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PONTINA E TUSCOLANA E Più AVANTI TRA A24 E TIBURTINA DIMINUITE LE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ORA LOCALIZZATE ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA, IN USCITA SULLA VIA COLOMBO CODE ANCHE PER UN INCIDENTE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA, VERSO OSTIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA TIBURTINA E SULLA ...