Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)DEL 22 FEBBRAIO 2022 ORE 18.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASPENTO IL VEISCOLO IN FIAMME SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN DIMINUZIONE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONENORD E BUFALOTTA SEMPRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO TRA NOMENTANA E APPIA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA-FIUMICINO E TUSCOLANA CODE IN DIMINUZIONE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA DA TOGLIATTI AL RACCORDO, IN USCITA SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE IN AUMENTO DA VIA LAURENTINA A TUFETTO, IN DIREIZONE LATINA RISOLTO L’INCIDNETE SULLA VIA NETTUNENSE, CODE RESIDUE ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE, NEI DUE SENSI DI MARCIA DIAMO ORA UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA ...