Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2023 ore 18 | 15

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)DEL 22 FEBBRAIO 2022 ORE 18.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAFORTI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE PER UN’AUTO IN FIAMME, LUNGHE CODE TRA GLI SVINCOLI CASSIA VEIENTANA E BUFALOTTA, IN INTERNA SEMPRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO CODE MA PER TRAFFICO TRA TIBURTINA E PRENESTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA-FIUMICINO E TUSCOLANA FORTI RALLENTAMENTI IN USCITA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL RACCORDO USCIAMO DASULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA APRILIANA PER UN INCIDENTE IN DIREZIONE LATINA SULLA VIA NETTUNENSE ALTRO INCIDENTE CODE TRA CAMPO DI CARNE E VIA DELLE CINQUE MIGLIA, NELLE DUE DIREZIONI ANDIAMO IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-, RISOLTO L’INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA ...