Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2023 ore 16 | 30

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)DEL 22 FEBBRAIO 2022 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL TERMINE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI LUOGHI A CURA DIASTRAL SPA, È STATA RIAPERTA LA GALLERIA QUARTO GROTTE DELLA TANGENZIALE DEI CASTELLI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE DICODE A TRATTI PER TRAFFICO, IN ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA, SI RALLENTA TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA E PIÙ AVANTI TRA DIRAMAZIONENORD E A24 SI RALLENTA POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA, IN USCITA CI SPOSTIAMO SULLA MAREMMANA INFERIORE, QUI CODE PER LAVORI, DALLA TIBURTINA AL CASELLO DI TIVOLI, NEI DUE SENSI DI MARCIA ORA IL TRASPORTO MARITTIMO DOMANI, GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO, POSTICIPATE LE CORSE ...