Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2023 ore 09 | 45

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)DEL 21 FEBBRAIOORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE VIA DEL MARE E-FIUMICINO; CIRCONE RIENTRATA NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA; IN USCITA DALLA CITTA’ PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA, E PIU’ A SUD IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. E SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE ...