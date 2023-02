Via libera unanime commissione Senato a pdl bicamerale Antimafia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La commissione Affari costituzionali del Senato ha dato il via libera alla proposta di legge per l'istituzione della commissione bicamerale Antimafia.Non è escluso che già in settimana il testo possa approdare davanti all'Assemblea per l'ok definitivo. Il testo è stato approvato nella versione condivisa arrivata da Montecitorio e anche in Senato non sono stati presentati emendamenti.v Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 22 febbraio 2023) LaAffari costituzionali delha dato il viaalla proposta di legge per l'istituzione della.Non è escluso che già in settimana il testo possa approdare davanti all'Assemblea per l'ok definitivo. Il testo è stato approvato nella versione condivisa arrivata da Montecitorio e anche innon sono stati presentati emendamenti.v

