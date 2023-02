Via all’incontro tra Putin e l’inviato cinese Wang Yi: «Le nostre relazioni non cedono alle pressioni di altri». Ma Pechino frena sulle armi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si sta svolgendo un incontro tra il presidente russo Putin e il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Wang Yi. Il leader del Cremlino ha dichiarato che le relazioni russo-cinesi «stabilizzano la situazione internazionale». Yi ne ha approfittato per puntualizzare: «Le relazioni tra la Russia e la Cina non sono dirette contro paesi terzi, ma non cedono nemmeno alle pressioni di questi ultimi». Il riferimento è probabilmente all’allarme, circolato negli ultimi giorni, in merito alle presunte intenzioni di Pechino di fornire armi letali alla Russia per la guerra in Ucraina. Lo aveva rivelato il segretario di Stato americano Anthony Blinken. Il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si sta svolgendo un incontro tra il presidente russoe il capo della diplomazia del Partito comunistaYi. Il leader del Cremlino ha dichiarato che lerusso-cinesi «stabilizzano la situazione internazionale». Yi ne ha approfittato per puntualizzare: «Letra la Russia e la Cina non sono dirette contro paesi terzi, ma nonnemmenodi questi ultimi». Il riferimento è probabilmente all’allarme, circolato negli ultimi giorni, in meritopresunte intenzioni didi fornireletali alla Russia per la guerra in Ucraina. Lo aveva rivelato il segretario di Stato americano Anthony Blinken. Il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dome689 : Via all’incontro tra Putin e l’inviato cinese Wang Yi: «Le nostre relazioni non cedono alle pressioni di altri». Ma… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Superbonus, tavolo tecnico oggi alle 16 al Ministero dell'Economia con Abi, Cdp, Sace, Agenzia delle… - repubblica : Mosca, via all'incontro tra Lavrov e Wang Yi. Test per il piano di pace proposto dalla Cina - TV7Benevento : ODG, VIA A CORSI DI FORMAZIONE TRIENNIO 2023/2025. PRIMO INCONTRO ALL’UNIFORTUNATO . VIDEO -… - PalermoToday : Sanità, al via il tavolo tecnico all’assessorato alla Salute: dagli infermieri alle tariffe, ecco le emergenze… -