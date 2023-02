Via a un festival di eventi fitness a Siena (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – La giunta comunale di Siena, ha approvato le un palinsesto di eventi a tema fitness per la città per il 2023, su proposta dell’assessore al commercio e turismo Stefania Fattorini. “Pensiamo a una grande serie di eventi – specifica l’assessore Fattorini – su proposta dell’Associazione pesistica e Cultura Fisica Siena in collaborazione con CrossFit: l’obiettivo è coinvolgere tutte le associazioni sportive presenti sul territorio che vorranno coadiuvare le attività del festival. Come amministrazione vogliamo dare un contributo alla creazione di un bacino turistico altamente specializzato che vada a integrarsi con quelli già consolidati, dal calcio al basket, passando alla corsa e al ciclismo. Per questo pensiamo anche a realizzare attività quali gare, corsi formativi, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – La giunta comunale di, ha approvato le un palinsesto dia temaper la città per il 2023, su proposta dell’assessore al commercio e turismo Stefania Fattorini. “Pensiamo a una grande serie di– specifica l’assessore Fattorini – su proposta dell’Associazione pesistica e Cultura Fisicain collaborazione con CrossFit: l’obiettivo è coinvolgere tutte le associazioni sportive presenti sul territorio che vorranno coadiuvare le attività del. Come amministrazione vogliamo dare un contributo alla creazione di un bacino turistico altamente specializzato che vada a integrarsi con quelli già consolidati, dal calcio al basket, passando alla corsa e al ciclismo. Per questo pensiamo anche a realizzare attività quali gare, corsi formativi, ...

