Vela: Rorc Carribean 600, Maserati Multi70 e Giovanni Soldini battuti per soli 11" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Fort Charlotte, 22 feb. -(Adnkronos) - Martedì 21 febbraio alle 18:25:45 ora locale (22:25:45 UTC, 23:25:45 ora italiana), con un tempo reale di 1 giorno, 6 ore, 55 minuti e 45 secondi, Giovanni Soldini e il team di Maserati Multi70, hanno tagliato in seconda posizione il traguardo della 14/a edizione della Rorc Caribbean 600, organizzata dal Royal Ocean Racing Club. Con un distacco di appena 11 secondi, il MOD70 rivale Zoulou, con a bordo Loick Peyron, si è aggiudicato la Line Honours dei multiscafi al termine di un'estenuante battaglia di manovre tra le isole delle Piccole Antille. Soldini, insieme a Guido Broggi (ITA), Oliver Herrera Perez (ESP), Thomas Joffrin (FRA), Francesco Pedol (ITA), Alberto Riva (ITA), Matteo Soldini (ITA) e Lucas Valenza-Troubat (FRA), ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Fort Charlotte, 22 feb. -(Adnkronos) - Martedì 21 febbraio alle 18:25:45 ora locale (22:25:45 UTC, 23:25:45 ora italiana), con un tempo reale di 1 giorno, 6 ore, 55 minuti e 45 secondi,e il team di, hanno tagliato in seconda posizione il traguardo della 14/a edizione dellaCaribbean 600, organizzata dal Royal Ocean Racing Club. Con un distacco di appena 11 secondi, il MOD70 rivale Zoulou, con a bordo Loick Peyron, si è aggiudicato la Line Honours dei multiscafi al termine di un'estenuante battaglia di manovre tra le isole delle Piccole Antille., insieme a Guido Broggi (ITA), Oliver Herrera Perez (ESP), Thomas Joffrin (FRA), Francesco Pedol (ITA), Alberto Riva (ITA), Matteo(ITA) e Lucas Valenza-Troubat (FRA), ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Veladuepuntozer : RORC 600 Caribbean, anche Maserati Multi 70 tra i protagonisti - Zerogradinord : RORC 600 Caribbean, anche MAserati Multi 70 tra i protagonisti - TV7Benevento : Vela: Maserati Multi70 e Giovanni Soldini al via della Rorc Caribbean 600 - - Veladuepuntozer : RORC 600 Caribbean, Ambrogio Beccaria e Alla Grande-Pirelli sono in regata - Zerogradinord : RORC 600 Caribbean, Ambrogio Beccaria e Alla Grande-Pirelli sono in regata -