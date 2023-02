Vela A Taranto domenica 26 febbraio Prima tappa del Campionato regionale Open Skiff

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Torna laagonistica e torna acon ladelZonale (VIII zona FIV – Puglia) per la categoria O’Pen. Sarà il Circolo velico Ondabuena a fare gli onori di casa, aprendo la stagione dei giovanissimi,26con partenza delle gare dal Molo Sant’Eligio. Ospiteremo i migliori atleti pugliesi della categoria a partire dagli under 12 e fino agli under 17 – spiegano dal Circolo Ondabuena – e sarà anche un test importante per tutti i velisti pugliesi in vista degli appuntamenti di Ranking nazionale e ildel Mondo che quest’anno si disputerà in Italia, a Rimini, dal 17 al 21 luglio prossimi. Le discrete condizioni meteo previste perprossima ...