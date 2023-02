Veicolo disintegrato sotto a un camion | l’autista perde la vita

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Le immagini parlano da sole e raccontano bene la violenza dell’impatto dell’incidente avvenuto in autostrada A4, nella tarda mattinata di mercoledì 22 febbraio, all’altezza di Pero in direzione Venezia: nell’impatto ha perso launa persona. Incidente in A4 all’altezza di Pero: vettura disintegrata, morto il conducente Si sono rivelati vani i soccorsi portati sul ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.