Veicoli industriali - Fercam, in servizio un Renault Trucks D 16 elettrico (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La flotta della Fercam Logistics & Transport è pronta a mettere in servizio nella sua filiale di Roma un autocarro Renault Trucks D 16 E-Tech a propulsione completamente elettrica. Il veicolo, di classe media (16 tonnellate di peso totale), percorrerà le strade della Capitale e dell'area metropolitana per servizi di groupage e distribuzione urbana. Per questi compiti, l'autotelaio del costruttore francese del gruppo Volvo è allestito con una furgonatura in alluminio e una sponda caricatrice Tercam. L'integrazione della flotta rientra nell'ambito del progetto Emission Free Delivery dell'azienda di logistica altoatesina, nell'ambito del quale, sempre a Roma, è stato effettuato il test di un prototipo di Iveco eDaily H2 a celle a combustibile a idrogeno da 7,2 tonnellate. Shopping alla spina. La ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La flotta dellaLogistics & Transport è pronta a mettere innella sua filiale di Roma un autocarroD 16 E-Tech a propulsione completamente elettrica. Il veicolo, di classe media (16 tonnellate di peso totale), percorrerà le strade della Capitale e dell'area metropolitana per servizi di groupage e distribuzione urbana. Per questi compiti, l'autotelaio del costruttore francese del gruppo Volvo è allestito con una furgonatura in alluminio e una sponda caricatrice Tercam. L'integrazione della flotta rientra nell'ambito del progetto Emission Free Delivery dell'azienda di logistica altoatesina, nell'ambito del quale, sempre a Roma, è stato effettuato il test di un prototipo di Iveco eDaily H2 a celle a combustibile a idrogeno da 7,2 tonnellate. Shopping alla spina. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CertiGiorni : @v2Dark PS: io ho certe competenze in automotive e secondo me ci sono praticamente il grosso dei veicoli industrial… - MaggieCieslak : RT @DeShindig: 1) Quanto è utile che un orientamento politico, sebbene verso l'obiettivo desiderabile della neutralità climatica, indirizzi… - zanza_tigre : RT @tequi3: Ogni epoca ha avuto le sue rivoluzioni e per ogni epoca sono spariti mestieri e professioni. La lagna del #Governo, è dei suoi… - tequi3 : Ogni epoca ha avuto le sue rivoluzioni e per ogni epoca sono spariti mestieri e professioni. La lagna del #Governo,… - RDenigro : @Libero_official Di quali industriali ?? La Fiat è ormai parte del gruppo francese che già da anni produce veicoli… -