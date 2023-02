VeChain lancia il suo wallet cripto (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Sono molte le imprese che, dall’inizio di quest’anno, hanno scelto di continuare a investire nelle tecnologie del Web3. L’ultima ad aggiungersi alla lista è VeChain, piattaforma blockchain specializzata nella ricerca di soluzioni innovative per le aziende, che ha recentemente annunciato il lancio del suo wallet cripto. Grazie alla sua interfaccia user-friendly, VeWorld viene incontro alle esigenze dei neofiti e dei clienti meno specializzati. I mercati hanno reagito positivamente alla notizia, con il token della piattaforma, $VET, che ha fatto registrare un aumento del 10%. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Sono molte le imprese che, dall’inizio di quest’anno, hanno scelto di continuare a investire nelle tecnologie del Web3. L’ultima ad aggiungersi alla lista è, piattaforma blockchain specializzata nella ricerca di soluzioni innovative per le aziende, che ha recentemente annunciato il lancio del suo. Grazie alla sua interfaccia user-friendly, VeWorld viene incontro alle esigenze dei neofiti e dei clienti meno specializzati. I mercati hanno reagito positivamente alla notizia, con il token della piattaforma, $VET, che ha fatto registrare un aumento del 10%. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

