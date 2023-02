Varsavia, il presidente Usa Joe Biden inciampa e cade sulla scaletta dell’Air Force One (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è inciampato e caduto in avanti mentre saliva la scaletta dell’Air Force One che da Varsavia lo sta riportando negli Usa. Lo ha riferito il pool della Casa Bianca, precisando che Biden si è comunque rialzato rapidamente, si è rialzato e ha continuato verso la porta, facendo un rapido cenno prima di entrare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ildegli Stati Uniti, Joe, èto e caduto in avanti mentre saliva laOne che dalo sta riportando negli Usa. Lo ha riferito il pool della Casa Bianca, precisando chesi è comunque rialzato rapidamente, si è rialzato e ha continuato verso la porta, facendo un rapido cenno prima di entrare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

