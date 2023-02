Variety: gli ex Beatles e i Rolling Stones insieme nel nuovo album (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Non è Calcio né Finanza, ma due icone mondiali della musica come i Beatles e i Rolling Stones sono pronti a una collaborazione storica. Dopo decenni di rivalità, secondo quanto riferisce la rivista americana Variety, due miti della storia del rock starebbero per unire le forze: quasi 60 anni dopo il loro primo incontro i L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Non è Calcio né Finanza, ma due icone mondiali della musica come ie isono pronti a una collaborazione storica. Dopo decenni di rivalità, secondo quanto riferisce la rivista americana, due miti della storia del rock starebbero per unire le forze: quasi 60 anni dopo il loro primo incontro i L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : Storico nella musica! Secondo la rivista Variety: gli ex Beatles e i Rolling Stones insieme nel nuovo album… - bennyxx9 : Questo è un male per gli attori comunque(tranne Jennifer Collidge) avranno vita molto più difficile - Ali_lady24 : @Another899 Ops... Mi mancava questo pezzo? ?? Mai una gioia? Ma se facciamo pressione vedranno anche loro che gli… - shergion_ : oh yes gli italiani tutti assassini - FrameSeven7 : #Oscars2023 _ come tutti gli anni, ecco la classica foto di gruppo dei candidati agli #Oscars, scattata durante l'… -