Valle Aurelia, posta un video e confessa il delitto: 'Ora proteggete mio figlio' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Poche ore prima di andarsi a costituire insieme al figlio, aveva postato un video social: 'Sto andando dai carabinieri. Devo testimoniare. Per favore ora proteggete mio figlio'. Renato Sarabia Peralta,... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Poche ore prima di andarsi a costituire insieme al, avevato unsocial: 'Sto andando dai carabinieri. Devo testimoniare. Per favore oramio'. Renato Sarabia Peralta,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Filippino ucciso a Valle Aurelia, la confessione dell'omicida: «Quello armato era lui, io costretto a difendermi co… - infoitinterno : Omicidio Valle Aurelia, l'assassino confessa in un video: «Sto andando dai carabinieri, proteggete mio figlio» - lorenzotonion : RT @sallo_news: Un altro accoltellamento a Roma: muore un 50enne in stazione - infoitinterno : Omicidio Valle Aurelia, l'assassino confessa in un video: «Sto andando dai carabinieri, proteggete mio figlio» - infoitinterno : Ucciso a coltellate a Valle Aurelia, l’assassino confessa in un video: “Ora proteggete mio figlio” -