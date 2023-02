Valditara: “La prima sfida è la personalizzazione della scuola. Il docente tutor dovrà andare incontro a chi resta indietro” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “La scuola deve tornare a promuovere l’ascensore sociale. Ci vuole una scuola che sappia garantire a ogni ragazzo la realizzazione della sua personalità e un’affermazione professionale. L’ascensore sociale si è bloccato. Da qui la sfida della personalizzazione della scuola e la prima riforma che ho lanciato: le linee guida sull’orientamento. Il docente tutor dovrà coordinare tutto ciò e venire incontro a quei ragazzi che non ce la fanno”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Ladeve tornare a promuovere l’ascensore sociale. Ci vuole unache sappia garantire a ogni ragazzo la realizzazionesua personalità e un’affermazione professionale. L’ascensore sociale si è bloccato. Da qui lae lariforma che ho lanciato: le linee guida sull’orientamento. Ilcoordinare tutto ciò e venirea quei ragazzi che non ce la fanno”. L'articolo .

